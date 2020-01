Minori. Il musical di Marcellino pane e vino domani in Basilica

Scritta da José Maria Sanchez Silva, la storia di “Marcellino pane e vino”, nata come un libro per bambini capace però di commuovere anche il pubblico adulto, è divenuta un celebre film magistralmente diretto nel 1955 da Ladislao Vajda ed interpretato dal piccolo Pablito Calvo. Il prossimo 3 gennaio alle ore 19,30 nella nostra Basilica andrà in scena il musical, con le musiche di Mons. Marco Frisina: “Il Miracolo di Marcellino”, spettacolo che offre infiniti spunti di discussione ed insegnamento a docenti ed educatori.

La trama è ricavata da un’antica leggenda popolare spagnola, la quale narra di Marcellino, che i frati raccolgono in fasce ed allevano nel loro convento con cura ed amore. Una volta cresciuto, però, egli sente il bisogno di un amico e lo trova in un Crocifisso abbandonato nella soffitta del convento. Fra il bimbo e l’effige del Redentore si stabilisce una tenera amicizia: ogni giorno Marcellino porta al suo Amico del pane e del vino sottratti alla dispensa dei frati e ogni giorno Gesù ascolta le piccole pene e i desideri del bambino. Quando questi chiede di poter vedere la sua mamma che è in cielo, il Redentore, scendendo dalla Croce, accoglie il bambino nelle Sue braccia e lo addormenta mandandolo in questo modo ad incontrare la sua mamma per restare sempre con lei. Uno spettacolo profondo, che commuove e che diverte al tempo stesso.

L’evento, inserito nel cartellone Le luci del Natale, organizzato dal Comune di Minori, in collaborazione con la Parrocchia di S. Trofimena, è promosso dalla Scabec e cofinanziato dalla Regione Campania.

L’Amministrazione Comunale