Minori. Lavori pubblici in corso sul territorio comunale

Minori, Costiera amalfitana. L’intervento del nostro Gaspare Apicella punto di riferimento in Costa d’ Amalfi .

Continua , con piena e comprensibile soddisfazione dei cittadini minoresi, l’efficace opera della messa in sicurezza, con conseguente restyling, del territorio della cittadina di Minori. da parte del Comune

E’ attualmente in atto la pulizia raduicale dell’alveo del torrente Reghinna Minor, che dall’alto dei monti Lattari, sovrastante parte del territorio di Ravello, scende a valle. Noi raccomandiamo, visto che sono all’opera, una ispezione accurata alle montagnole autoformatesi causa sversamento di materiale di scavo e risulta, che hanno tenuto non di rado in apprensione i minoresi, particolarmente quelli che vivono lungo il corso del torrente. Il materiale è stato sversato negli anni, con inizio all’epoca della costruenda strada di collegamento tra il valico del Chiunzi e Ravello, senza controllo e senza accuratezza.

Per non ripeterci, ma calcando le parole del giornalista Maurizio de Giovanni, affermiamo che prima di lanciare nuovi cantieri (buche in roccia, salite a fun e, ecc.) e prima di opere costose che vedono dimezzati i fondi causa la progettazione e le opere iniziali, sarebbe il caso che si valutasse la reale sicurezza delle opere, anche piccole, da farsi o esistenti.

Particolarmente le piccole opere determinano lo stato di soddisfacente sicurezza di un territorio abitato e che in stagione turistica ospita altra gente oer la quale vale lo stesso stato messo in atto per i residenti.