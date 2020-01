Minori chiama Valdobbiadene e dintorni

Minori, Costiera amalfitana . Valdobbiadene, terra di vinificatori del pregiato PROSECCO, bevuto in tutto il mondo, ha scelto da tempo il presepe quale rappresentazione del Santo Natale. Quest’anno ricorre il decennale. TUTTO grazie allopera instancabile ed amorevole del minorese Maurizio Ruggiero, docente di scuola superiore stabilitosi in terra trevigiana.

Si deve al suo grande senso di organizzazione se ormai VALDOBBIADENE e dintorni scelgono ogni anno di far esibire i propri artisti del teatro, della musica e del balletto in costa d’Amalfi

Qui sono accolti da Minori e da Conca dei marini i cui sindaci, Andrea Reale e Gaetano Frate sono grati a tutti quei giovani per le loro esibizioni artistiche estive.

E tornando al grandioso e spettacolare presepe al cui allestimento partecipanio in tanti che sottraggpno ore al loro tempo libero per comporre un presepe artistico che comprende alcune immagini sia della costa amalfitana con il suo mare e sia della terra trevigiana.

L’associazione Aliestese che coordina tutti questi giovani e studenti ha provveduto alla stampa di un calendario con le scene più siginificative