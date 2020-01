Minori. Il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli in visita in Costa d’Amalfi sui luoghi delle frane

I Sindaci della Costa D’Amalfi hanno lavorato sodo in queste settimane in stretta sinergia con il Presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca e Il Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e il Dirigente della Protezione Civile Regionale Italo Giulivo per rappresentare le condizioni di estrema gravità idrogeologica del nostro territorio al governo nazionale. La visita del capo della protezione civile in CAMPANIA , Angelo Borremli, sui luoghi delle frane è un risultato importante per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Giorno 13 Gennaio si riaprirà la SS 163 ma l’attenzione continua per effettuare lavori di medio e lungo termine ma soprattutto per dare un supporto serio all’agricoltura per il ripristino delle macere che sono crollate in tanti giardini privati e di cooperative agricole. Il rifacimento del manto di asfalto e della messa in sicurezza della strada provinciale del valico di Chiunzi è dopo tanti anni una realtà con tre milioni di euro stanziati dalla Regione CAMPANIA. Lavoreremo con scrupolosità per attuare nei prossimi mesi interventi mirati di prevenzione “ preallertamento e monitoraggio “ in tutto il territorio della Costa D’Amalfi e di disostruzione e pulizia di canali e briglie nei valloni dichiarati R3/R4 colata fango dall’autorita di bacino. Ogni uno farà la sua parte per preservare e tutelare la stupenda Costa D’Amalfi.