Minori. Anziana investita da un ciclomotore, trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione

Minori. Verso le 17.30 di oggi un’anziana è stata coinvolta in un incidente stradale. La donna stava percorrendo a piedi la Statale 163 Amalfitana allorquando, all’altezza dell’hotel Settebello, è stata attinta da un ciclomotore guidato da una persona residente in costiera amalfitana. A causa dell’impatto la donna ha perso l’equilibrio ed è caduta al suolo. Alcune persone che in quel momento si trovavano sul posto le hanno prestato i primi soccorsi ed hanno provveduto a chiamare un’ambulanza che ha trasportato l’anziana presso il servizio di Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione, dove i medici di turno le hanno prestato le prime cure ed effettuato gli accertamenti del caso. Per fortuna la donna ha riportato solo delle ferite superficiali. Sul luogo dell’incidente è giunta anche una seconda ambulanza per prestare soccorso al conducente del ciclomotore, che non ha comunque riportato lesioni preoccupanti.