Minori: ancora una volta chiusa

Minori, Costiera amalfitana Oggi, sabato 25 di gennaio, tempo discreto e diversi pendolari e visitatori in giro. Naturalmente sono abbastanza disorientati, e sarà così anche domani.

Nessun ristorante o trattoria che sia o pizzeria: solo il bistrot di Sal de Riso è sempre aperto, sempre illuminato e sempre pronto. con i suoi piatti invitanti ed i suoi dolci eccezionali.

E allora? Come si scrive destagionalizzazione? Perchè non si comunicano al Comune i giorni di chiusura? Perchè non si con trolla se le comunicazioni vengono rispettate?. Perchè non si rispettanop i turni se realmente sono stati programmati.?

Noi abbiamo tanti anni ma mai abbiamo assistito ad una tale desertificazione dei servizi.

Ci sentiamo uil prossimo 27( non inteso come giorno di paga ma come pomeriggio di discussione in cui ascolteremo, se ci saremo, le solite frasi preparate ad hoc).