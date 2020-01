Minori. E’ ancora viva l’atmosfera del Natale con il Presepe in località Grotte

Costiera Amalfitana, Minori. Ancora non è tramontato il Natale e le sue tradizioni in Costiera Amalfitana. Ci troviamo in località Grotte, dove questo suggestivo Presepe ci ha letteralmente conquistati.

Non si tratta di un Presepe qualunque bensì un’opera d’arte frutto di ore ed ore di passione, impegno e dedizione. Un Presepe quasi unico, con effetti musicali che portano a quell’epoca, con tanto di tuoni, pioggia e suoni degli zampognari.

Complimenti vivissimi a tutti gli autori del Presepe che continuano a portare gioia e calore nei cuori degli abitanti della Divina, anche dopo aver salutato le festività natalizie.