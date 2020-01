Metro Linea 1, la circolazione torna attiva sulla tratta Garibaldi – Colli Aminei

A partire da domani, Sabato 18 Gennaio la circolazione dei treni torna attiva sulla tratta Garibaldi – Colli Aminei con corse fino alle ore 02.00 del mattino, quindi l’ultimo treno partirà da Colli Aminei alle ore ore 01:10 – da Garibaldi alle ore 01:32. Da domenica a venerdì le ultime corse saranno da Colli Aminei alle ore 22:36 e da Garibaldi alle ore 23:02. A restare ancora chiuse, dunque, saranno solamente le stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone/San Rocco.

Il servizio integrativo Linea Bus 602 verrà contestualmente sospeso. A copertura della tratta Piscinola – Colli Aminei resta attiva la Linea Bus 665 dalle ore 6.00 alle ore 23:00 con una frequenza di 15 minuti e ed effettua il seguente percorso:

via Zuccarini (Metro Piscinola) – rampa asse mediano verso Capodichino – via Zuccarini – via T. Galimberti – rampa Scampia/Piscinola – via Piedimonte d’Alife – via Plebiscito a Piscinola – via Dietro la Vigna – via V. Ianfolla – v. M.R. di Torrepadula – via E. Scaglione (Metro Frullone) – via E. Scaglione (Metro Chiaiano) – via Dei Ciliegi – via Nuova Toscanella – piazzetta Ponte Caracciolo – via T. De Amicis – via S. Pansini (Metro Policlinico) – via M. Semmola – via A. D’Antona – via A. Cardarelli – rotatoria Cardarelli/Colli Aminei – stazionamento int.osp.Cardarelli (da dove è possibile utilizzare l’ascensore che porta nella stazione Metro Colli Aminei).

Ritorno percorso inverso da via Pietravalle.