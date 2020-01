Cambierà ben poco per quanto riguarda le temperature la prossima settimana. L’alta pressione la farà ancora da padrone in Italia. La forza del Vortice Polare continuerà a mantenere le correnti zonali molto intense sull’Europa.

Difatti, anche in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, la situazione non cambierà più di tanto nella prossima settimana: fino almeno al 19 gennaio, l’inverno rimarrà tale, così come le temperature.

Si attende maggior nuvolosità al Sud e sui adriatici del Centro. Probabili deboli piogge e locali rovesci, in particolar modo in Calabria e marginalmente in Sicilia. Sul resto dell’Italia il meteo sarà più tranquillo: previste nebbie fitte sulla Val Padana e qualche nube in arrivo sul Nord-Ovest per effetto di deboli infiltrazioni d’aria più umida di origine atlantica.

Vista la maggiore ondulazione delle correnti perturbate, non è escluso l’affondo di una saccatura con l’isolamento di una depressione sul Mediterraneo Centro-Occidentale, che determinerebbe lo smantellamento dell’anticiclone. Possibile dinamicità invernale, in attesa magari, poco dopo, di possibili discese d’aria fredda polare. Naturalmente ogni discorso a tal riguardo è prematuro e anche in caso di affondi d’aria artica verso l’Europa sarebbe tutto da valutare l’eventuale coinvolgimento dell’Italia.