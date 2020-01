Meta, studenti di Positano e Praiano del Liceo Marone lasciati a piedi all’uscita di scuola: situazione assurda

Ancora una volta gli studenti della penisola sorrentina devono far fronte a problemi relativi al trasporto pubblico. Sono diversi giorni che i ragazzi del Liceo Marone di Meta, per lo più di Positano e Praiano, vengono lasciati a piedi all’uscita di scuola poiché l’autobus della Sita che arriva da Sorrento è stracolmo e non può caricare altri passeggeri.

I poveri ragazzi sono costretti a prendere il treno per Sorrento: è qualcosa di inaccettabile. La situazione è giunta a questo punto perché i bus della Sita ora sono costretti a recuperare anche gli studenti del turistico ai Colli.

Soltanto i giovani di Positano e Praiano del Liceo Marone occupano di spazio circa due autobus. Le promesse che erano state fatte, ovvero quelle di istituire un bus anche per gli studenti del Liceo di Meta non sono state mantenute.

Qualcuno ha commentato: “È sbagliato rassegnarsi perché è stato fatto e risolto per accontentare tutti gli studenti quindi si deve fare in modo che le cose ritornino al loro posto. I ragazzi dei Colli, però, non hanno problemi poiché si trovano a Sorrento e non avevano problemi neanche prima poiché passava dai Colli prima nell’ora di uscita. Ora invece noi di Meta, che abbiamo combattuto, ci avevano assicurato sarebbe passato un bus da Sorrento e avrebbe caricato prima noi, poi i ragazzi di Piano di Sorrento, abbiamo fatto un enorme passo indietro”.