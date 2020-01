Meta, il sindaco Tito parla delle regionali: “Sarebbe stato bello un unico rappresentante della Penisola Sorrentina”

Abbiamo intervistato in esclusiva il sindaco di Meta, Giuseppe Tito. A lui abbiamo fatto alcune domande circa le prossime elezioni regionali.

“Ci sono dei candidati in lista: sembra ormai chiara la presenza del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo con la Lega al consiglio regionale – ha dichiarato Tito – Aspettiamo gli eventi, intanto non sappiamo come si muoverà il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani”.

“Il mio sarà un appoggio diretto sia al consigliere regionale Amato e Mario Casillo del PD. Mi spiace che non si riesca trovare una sintesi: sarebbe stato bello trovare un candidato unico che rappresentasse la Penisola sorrentina. Ovviamente faccio un in bocca al lupo a Giuseppe Cuomo: se tutto andasse per il meglio potremmo avere un sindaco eletto in Regione che possa rappresentare la penisola sorrentina”.