Meta, pratiche condono edilizio: incaricato ingegnere per ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico

Il Comune di Meta ha incaricato ufficialmente l’ingegner Giuseppe Russo quale Istruttore Direttivo Tecnico per quanto riguarda le pratiche di condono edilizio. La figura a tempo determinato, part time al 50%, dal prossimo primo febbraio, fino a fine gennaio 2021.

Già nel mese di ottobre il Comune aveva indetto la procedura pubblica per l’assunzione di esperti per la formazione di un vero e proprio elenco finalizzato all’affidamento dei servizi di istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio. Non è prevista, in tal senso, la predisposizione di graduatorie e l’inserimento nello stesso elenco non comporta, in nessun caso, alcun diritto da parte del candidato ad ottenere l’affidamento di incarichi.

Un lavoro che ruota attorno alle varie fasi del procedimento istruttorio. In particolare, alla relazione istruttoria tecnico-amministrativa preliminare per la verifica di ammissibilità della domanda di condono edilizio, mediante l’esame di documentazione allegata all’istanza, conformità e completezza rispetto alle previsioni di legge, agli strumenti urbanistici, alla presenza di vincoli; la localizzazione del manufatto abusivo; il confronto con eventuali atti del Servizio Antiabusivismo ed Edilizia Privata per l’accertamento dell’epoca di realizzazione dell’abuso e la corrispondenza catastale.