Meta. Positanonews intervista il sindaco Tito: “A breve i lavori per il turistico ai colli”

Abbiamo sentito il sindaco di Meta Giuseppe Tito, nonché consigliere della Città Metropolitana di Napoli, riguardo la questione dell’istituto turistico “San Paolo” ai Colli Fontanelle.

L’istituto, ricordiamo, è stato chiuso perché ritenuto pericoloso. L’edificio, ex scuola elementare del Comune della penisola sorrentina, ospitava sei classi dell’indirizzo turistico, tutte dotate di LIM.

Recentemente si è mosso qualcosa proprio grazie a Positanonews, il sindaco Tito ed anche altri sindaci della Costa d’Amalfi e Sorrento per tutelare i propri studenti, come quelli di Praiano e Positano. Il 13 dicembre scorso, dunque, c’è stato un sopralluogo che ha permesso di constatare gli effettivi rischi della struttura affinché si possano attuare i dovuti interventi di messa in sicurezza.

Adesso si respira aria di una vera e propria svolta per l’istituto. Infatti, come ci conferma il primo cittadino di Meta, a giorni partiranno i lavori da parte della Città Metropolitana di Napoli, per la messa in sicurezza dell’edificio che, si spera, sarà restituito agli studenti entro il prossimo anno scolastico.