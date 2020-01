Meta / Positano. Terza gioia per Papà Ciro e Mamma Miriam, è nata Aurora . Questo 2020 porta felicità con una bellissima nascita, e nome non poteva essere più appropriato viste le belle giornate . La bimba si chiama Aurora è nata a Vico Equense il 9 gennaio alle 2/45 e pesa 2 chili e novecento grammi di bontà. Una felicità per la mamma Miriam Rosastro e il papà Ciro Russo , che tutti noi conosciamo come valente e professionale nella sala del noto ristorante La Cambusa in spiaggia. Una felicità anche per le sorelline Noemi e Alessia . E tanti auguri da parte di tutta la redazione di Positanonews