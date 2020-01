Meta. Oggi al PVM la notte dei licei: il tanto atteso teatro in francese ed il libro di Pino Imperatore

Il Liceo classico Publio Virgilio Marone di Meta, anche quest’anno aderisce alla sesta edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”, che unisce circa 430 licei d’Italia, confermando la vocazione dell’indirizzo classico ad essere luogo di formazione e crescita, in grado di suscitare e promuovere energie creative.

Infatti i Licei Classici, il giorno 17 gennaio 2020 dalle ore 18.00, apriranno le loro porte in contemporanea su tutto il territorio nazionale e si faranno promotori di una serie di proposte e laboratori culturali, organizzati e realizzati da studenti, ex-studenti e dai docenti. Il Liceo Marone di Meta ha in programma per oggi la fantastica esibizione teatrale in francese, conosciuta ed apprezzata a livello nazionale, in programma dalle ore 18:00 alle 21:00, in attesa della presentazione del libro di Pino Imperatore

Ironico, pungente e a volte irriverente. Divertente, paradossale e a volte tagliente. Tutto questo è Pino Imperatore come scrittore. Sarebbe bello chi potesse, venire ad ascoltarlo questa sera di venerdì 17 gennaio alle ore 21 alla Notte del Liceo. Abbiamo tutti da imparare che la verità anche se poliedrica e complessa è più semplice della realtà, più leggera di tutti i nostri saperi, più utile di ogni potere… e con un sorriso scoprire che è sempre al di là di ogni nostro orizzonte.

Clicca qui per scaricare il programma completo della Notte dei Licei al PVM di Meta.