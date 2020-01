Meta. Marco Anastasio annuncia il nuovo album in attesa di Sanremo 2020

“Atto Zero”, è questo il nome del nuovo album di Anastasio, in uscita a febbraio. Il rapper di Meta vincitore di X factor, ha incantato tutti con una musica innovativa, fuori dagli schemi: dapprima con il singolo “La fine del Mondo” diventato iconico, poi con il recente successo “Il Fattaccio del vicolo del Moro”, ispirato all’omonima opera.

“È tanto che aspetto di fare uscire quest’album – scrive Anastasio sui social – mi scervello, ossessionato dalla sfida impossibile di dire qualcosa. Ora che ci siamo io fibrillo, non vedo l’ora.”

Il rapper metese confida anche di aver nascosto in Atto Zero una trama che definisce “cervellotica”, l’evoluzione del personaggio che è diventato e l’ambizione che l’ha tenuto sveglio la notte.

“Ho un po’ di altre robe da dirvi – rivela l’artista – lo farò domani con calma.

Vostro, Marco.”

L’album sarà pubblicato il 7 febbraio su tutte le piattaforme di streaming musicale come Spotify, Deezer o iTunes Music, mentre questa notte, alle ore 00.01, sarà disponibile l’anteprima del brano di introduzione.

Intanto, ricordiamo che Anastasio è uno dei Big in gara alla settantasettesima edizione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all’8 febbraio, in prima serata, su Rai1, condotto da Amadeus.

Doppio motivo di orgoglio per i suoi coetanei di Meta e della Penisola Sorrentina.