Lettera32 è un bar particolare e diverso dal solito. Inaugurato ieri sera sul Corso Italia, questo nuova realtà della Penisola Sorrentina non potrebbe esistere senza ITA Srl che ha fornito al locale attrezzature di massima qualità coronate da un’esperienza consolidata e professionalità.

Non lo dimostrano solo le parole, ma i fatti. Non a caso ITA Srl, da anni si specializza nella realizzazione di impianti di condizionamento e refrigerazione, specialisti nell’istallazione e nella riparazione di quest’ultimi e non solo. Infatti in un’ottica di miglioramento dei propri servizi, l’azienda ha dedicato sempre più attenzione al settore della ristorazione, fornendo assistenza qualificata, consulenza di vendita ed installazione di attrezzature professionali per alberghi, ristoranti e bar delle migliori marche.

di 7 Galleria fotografica Meta. Gli allestimenti di ITA Service al nuovo bar Lettera 32 a Sant'Agnello









ITA Srl, ricordiamo, si trova a Meta in Via Tommaso Astarita, 7.

Per info e contatti: Tel/Fax 081 878 3947 – Cel. 329 833 74 38