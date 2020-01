Meta. Oggi in tanti hanno deciso, complice una bellissima giornata di sole ed una temperatura mite, di trascorrere qualche ora di relax alla Conca, godendosi lo spettacolo e la magia che il mare d’inverno può regalare. A guardare le immagini per un attimo ci si dimentica di essere a gennaio e si viene proiettati con la mente alle giornate estive. Dopotutto la Conca è un luogo unico, da vivere non solo d’estate ma anche nei mesi invernali, anche solo per sorseggiare un buon caffè o concedersi un pranzo davanti ad un panorama mozzafiato.