Mercato San Severino, rubato ScuolaBus e ritrovato a Bracigliano

La notte scorsa, a Mercato San Severino, è stato rubato uno scuolabus comunale adibito al trasporto degli alunni della scuola primaria dal parcheggio in cui sostava. A commentare il vile gesto il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma. “Sdegno e rabbia. – dichiara Somma – Queste le emozioni che mi stanno accompagnando da stamattina quando sono stato informato del furto del nostro scuolabus. Un gesto che definire vile e vergognoso è riduttivo, che condanno fermamente e che, chiaramente, come Amministrazione e Comunità ci vede unirci alle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto e che, auspichiamo, assicureranno quanto prima alla giustizia chi si è reso responsabile di questo atto che va a colpire i nostri bambini. L’autobus scomparso poi è stato ritrovato dai carabinieri in un terreno privato nel comune di Bracigliano e che sono in corso gli accertamenti per l’identificazione dei responsabili.