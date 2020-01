Maturità 2020. E’ caos: cambia ancora la prova orale

E’ ancora in pieno caos lo svolgimento dell’esame di maturità per i circa cinquecento mila ragazzi che dovranno affrontarla al termine di quest’anno scolastico. Ci sono stati ulteriori cambiamenti rispetto allo scorso anno, con la scomparsa delle buste per l’esame orale. L’esame di Stato non è, però, una vera e propria incognita soltanto per gli studenti, ma anche per gli insegnanti stessi, non essendo ancora chiaro come si sostituirà il sorteggio delle buste.