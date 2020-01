Massa Lubrense schiacciasassi, vince contro Atletico Pagani e fa 11 successi su 12 partite.

Una squadra forte, costante e determinata. In questi 3 aggettivi possiamo racchiudere il Massa Lubrense che anche oggi sfodera una super prestazione, battendo 4-1 l’Atletico Pagani. Sono 11 le vittorie su 12 partite giocate. Dato impressionante, che testimonia la forza della squadra. Con questo successo i nerazzurri sono al primo posto a +2 sulla seconda, ma con 2 partite ancora da recuperare.

Per quanto riguarda la sfida di oggi, i primi 20 minuti sono di piena sofferenza dove l’Atletico Pagani ha 3 occasioni per passare in vantaggio, ma Miccio con 2 grandissime parate evita il peggio.

Dopo il 20′ il Massa inizia a giocare con il solito fraseggio di passaggi e combinazioni e i risultati si vedono: al 28′ passa in vantaggio con una combinazione in area Marino-Vacca con quest’ultimo che mette la palla sotto la traversa e fa 1-0.

Passano 11 minuti e il Massa trova il secondo gol con una grandissima punizione di Peppe Marino. La partita sembra in discesa e invece l’Atletico Pagani a fine primo tempo trova il goal del 2-1 e dimezza lo svantaggio.

La ripresa è tutta un’altra storia, il Massa preme sull’acceleratore e chiude l’avversario nella propria metà campo. Il gol della sicurezza arriva al 61′ con Ciro Vacca, firmando così la doppietta personale.

I minuti successivi sono di totale amministrazione e gestione dove è sempre il Massa a creare pericoli. All’88’ trova la rete anche Nico Vanacore che, con uno scambio veloce con Volpe, sulla sinistra batte il portire ospite. 4-1 e match archiviato.

Vittoria strameritata e il sogno promozione diventa sempre più possibile settimana dopo settimana.