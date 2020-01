Massa Lubrense – Sant’Agata. Deteneva due merli in gabbia: sequestrati dai carabinieri forestali

Denunciato il titolare di un’attività che deteneva in gabbie minuscole esposte all’esterno del suo ristorante a Sant’Agata.

I Carabinieri Forestali di Castellammare di Stabia hanno sequestrato i volatili grazie alla segnalazione di alcuni turisti e cittadini.

I merli sono stati cacciati con un accanimento che non è spiegato né dai limitati danni ch’essi arrecano ai frutteti (ampiamente controbilanciati del resto dalla distruzione di grandi quantità di insetti nocivi) né dal sapore della loro carne, meno che mediocre. E’ questa una ulteriore prova della ottusa ignoranza di gran parte dell’umanità.

Il merlo (Turdus merula), lungo circa 25 cm, è noto per il piumaggio di un bel nero lucente e uniforme e per il becco ed il cerchio peri-oftalmico giallo arancio vivo e le zampe brune. Il piumaggio è morbido e folto. Forse non tutti sanno che il merlo è protetto in Italia ed è vietata la detenzione e la vendita dei soggetti non anellati e sprovvisti di certificato di nascita in cattività, dunque probabilmente nemmeno il proprietario sapeva dell’esistenza di tale divieto.

Il WWF invita i cittadini a non tenere a casa animali selvatici trovati in difficoltà, specialmente nel periodo primaverile quando è facile anche in città trovare piccoli caduti dal nido. Oltre che illegale, questa pratica rischia di compromettere per sempre la capacità dell’animale selvatico di riadattarsi alla vita in natura, condannandolo così ad una vita in gabbia. L’invito è quello, dopo le prime eventuali cure, di consegnare gli animali ai centri autorizzati e di rivolgersi, per ogni informazione ai volontari del WWF Terre del Tirreno o all’ASL competente.