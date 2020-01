Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17:30 Sala delle Sirene sarà presentato al pubblico la nuova brochure sul Museo Diffuso di Massa Lubrense.

Il Museo Diffuso nasce da un’ idea della Pro Loco Massa Lubrense e sarà una valida guida per gli escursionisti che, in numero sempre maggiore, visitano il territorio di Massa Lubrense anche nei periodi di bassa stagione.

Il lavoro nasce durante lo scorso anno scolastico, a seguito del progetto di alternanza scuola lavoro che lega la Pro Loco all’ Istituto Polispecialistico San Paolo. Ai ragazzi frequentanti la classe III, attraverso lezioni frontali in aula ed uscite del territorio, fù spiegata la valenza, in termini economici e di immagine del flusso turistico che fa capo al cosidetto “turismo religioso” o, per meglio dire “Religious light turism”, cioè il turismo sociale nel quale le chiese e i monumenti raccontano l’ evoluzione di un territorio.

“Questo tipo di turismo è molto più antico di quel che si pensa-ci racconta entusiasta il Presidente della Pro Loco Teresa Pappalardo-e proprio sul nostro territorio se ne ritrova una delle più importanti testimonianze: la Via Campanella che già nel 31 a. C, era meta di un vero e proprio pellegrinaggio, così come testimoniato nella “tabula peutingeriana” . Questo lavoro, patrocinato anche dall’ Amministazione Comunale è frutto della collaborazione di alcune delle più belle intelligenze che abbiamo sul territorio: Romina Amitrano, Ester Esposito, Giovanni Visetti,Valentina De Gregorio, Amalia Guarracino, Gennaro Galano, Domenico Palumbo, Gaetano Starace e Carlo Esposito. A loro và tutta la mia gratitudine per aver realizzato qualcosa di meraviglioso per il nostro territorio. Siamo partiti dall’ idea di concepire le Chiese non solo come luoghi di culto, ma come testimoni e custodi di storia e tradizioni di Massa Lubrense. In 6 itinerari abbiamo cercato di ricostruire dei pezzi della nostra storia locale. Nel fare ciò abbiamo anche pensato di “immergere” totalmente i visitatori nella nostra realtà, dandogli l’ opportunità di avere sempre al fianco delle “Special Guides”. Così è nata l’ idea di dotare ogni sentiero di un QR code attraverso il quale si ha accesso ad ulteriori informazioni ed a video nei quali, di volta in volta, vengono illustrati e spiegati gli edifici più rappresentativi. ”

Insomma una brochure innovativa ed insolita, così come insolita sarà la sua presentazione .

Domenica prossima, a fianco della Pro Loco e degli autori della brochure ci saranno il giornalista Ciriaco Viggiano, in qualità di moderatore e Tony Tammaro, eclettico artista napoletano e di cui in pochi conoscono la grande passione per i libri, ,che avrà un duplice ruolo, oltre a rallegrare la platea con le sue canzoni sarà parte attiva proprio della presentazione, poichè la Cultura, per essere veicolata al meglio ha spesso bisogno di leggerezza.