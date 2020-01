Massa Lubrense. Martedì 14 l’incontro al comune per tre nuovi bandi commercio e artigianato

Martedì 14 Gennaio 2020 alle 17.30, presso la sala Consiliare del Comune di Massa Lubrense incontro informativo sui nuovi finanziamenti al settore commercio ed artigianato della Regione Campania. Oltre alla presenza del sindaco Lorenzo Balducelli, dell’assessore alle attività produttive Giovanna Staiano e del consigliere delegato alle politiche giovanili Marco Mosca, gli esperti dello studio di consulenza Petrillo che rispondendo ad una manifestazione di interesse del Comune si sono aggiudicati il servizio gratuito di informazione sui finanziamenti pubblici.

Durante l’incontro verranno illustrati tre nuovi bandi della Regione Campania per il commercio, il commercio ambulante e l’artigianato.

Le opportunità sono molto interessanti sia per l’entità delle agevolazioni, come il finanziamento a fondo perduto pari al 50% della spesa ammissibile, sia per la vastità delle spese ammissibili come beni strumentali, ristrutturazioni, beni mobili, software, interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie. L’incontro è aperto a commercianti ed artigiani ed ai giovani che stanno iniziando una attività imprenditoriale.

“Abbiamo voluto istituire con convinzione lo Sportello per l’imprenditoria – afferma soddisfatto Marco Mosca – proprio per veicolare gratuitamente ai cittadini di Massa Lubrense le varie opportunità di finanziamenti disponibili a livello sovracomunale. Stiamo ricevendo un grosso riscontro verso questa iniziativa a comprova dell’intraprendenza e della voglia di investire sul territorio da parte dei Massesi. La Regione Campania, nella fattispecie, mette a disposizione somme importanti di finanziamento che spero possano essere intercettate da Artigiani e Commercianti del territorio”.