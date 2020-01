In pieno periodo di campagna elettorale, Positanonews ha intervistato l’Ing. Pietro Di Prisco di Massa Lubrense che esprime la sua intenzione di candidarsi a sindaco.

Idee, progetti e programmi già delineati. Accreditati di una adesione al gruppo di Di Prisco, Vanna Staiano, consigliere uscente di “Insieme per Massa” (la lista di Staiano), Francesco Mandato e Ivan Smith – candidati ma non eletti con la lista di minoranza nel 2015 – Michele Pollio, Nando Casa, Massimo Staiano, Carla Esposito.

“Proponiamo idee innovative che puntano alla lungimiranza – dice Di Prisco – con figure mai viste in politica. Puntiamo a creare un progetto per avere una visione lungimirante del paese, magari per i prossimi 10 anni. Una delle emergenze da affrontare sarà la manutenzione ordinaria e costante del territorio – prosegue l’ingegnere – per poi garantire un paese pulito, fruibile ed incrementare accessibilità per spiagge e parcheggi. Per realizzare tutto ciò – conclude – sarà prioritario partire da una buona organizzazione della macchina amministrativa

Pietro Di Prisco, con la lista “Azione in Comune”, è dunque il primo sfidante ufficiale dell’attuale sindaco Lorenzo Balducelli che, con un lungo applauso all’assemblea dei soci del Comitato Patto con la Città, ha dato il via libera alla sua ricandidatura a sindaco.