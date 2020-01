Massa Lubrense. L’ I.C Bozzaotra apre le sue porte per l’Open Day

“La cultura è ciò che rimane quando si sono dimenticate le nozioni apprese “. In una chiave di lettura socio-antropologica , questa massima dello psicologo comportamentista e scrittore Burrhus Skinner rimanda all’idea, oggi tanto moderna quanto necessaria, che lo studio debba, e deve essere, lo strumento il cui fine sia , e dev’essere, la formazione di cittadini competenti, responsabili e “coltivati” nella mente e nello spirito che dispongano degli strumenti idonei a fronteggiare con consapevolezza le profonde e sempre più repentine sfide della società dell’ e- information and communication technology, dell’ e-commerce, del climate change e del nichilismo (direbbe qualcuno). Insieme alle famiglie, la Scuola oggi, in quanto comunità educante, non può più essere restrittivamente considerata istituzione trasmissiva di saperi, ma bensì attenzionata e curata come l’humus che può, e deve creare nel cittadino “la cultura” dell’ambiente, del rispetto, della solidarietà, dell’uso responsabile delle tecnologie: “àncora di civiltà” quando la memoria di formule, poesie e costrutti si affievolisce. Il mondo e le società sono realtà permeabili che riflettono gli inevitabili e innumerevoli interventi legislativi, nazionali ed europei nei settori dell’istruzione e della formazione, che da un ventennio supportano e orientano la Scuola verso un’offerta formativa sempre più aperta e onnicomprensiva, dimensionata ai bisogni territoriali ma calibrata su parametri di più ampio respiro culturale e di ambito transazionale. “L’invito alla settimana Open Day è, quindi – sottolinea Angelina Aversa, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Bozzaotra” di Massa Lubrense – un’occasione preziosa per scoprire concretamente l’offerta formativa visitando i 3 plessi del nostro istituto: i progetti didattici e di solidarietà, i laboratori , le attrezzature e le ristrutturazioni realizzate , anche di recente, presso il plesso di Monticchio”. “Saranno giornate dedicate “al futuro” dei nostri ragazzi e occasione per riflettere e operare scelte consapevoli: la scuola si apre al territorio e tutti insieme, come comunità educante -conclude la Preside- saremo lieti di presentare alle famiglie che accoglieranno il nostro invito, e a quanti di onoreranno della loro attenzione e della loro presenza, attività laboratoriali, dimostrazioni e informazioni, nel rispetto del patto di corresponsabilità scuola-famiglia e di un servizio attento ai bisogni dell’utenza”. Fino al 31 gennaio presso la segreteria didattica, in Via Roma, sarà attivo il servizio help desk—iscrizioni on line, a supporto delle famiglie, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30 e di pomeriggio su appuntamento.

Comunità Scolastica Bozzaotra