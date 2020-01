Massa Lubrense grande vittoria a Casalnuovo domina il campionaato

Ancora una vittoria esterna ed importante per i nostri beniamini del Massa calcio di Mister Aiello e capitano d’Esposito che sbancano anche Casalnuovo vincendo per 2 a 1 con autogol degli avversari e rete di Vacca e allungando il passo in classifica che li vede sempre primi. Foto in apertura tratta dal sito tuttocampo.it che ci fornisce settimana dopo settimana tutti gli aggiornamenti sui campionati minori di calcio