Massa Lubrense. Consolidato l’appalto per la bretella di svincolo: dopo pù di 15 anni partono i lavori

Aggiudicato l’appalto per i lavori della bretella di svincolo del centro di Massa Lubrense. I lavori previsti per un importo di 920mila euro sono stati affidati alla Perseo società cooperativa, dall’ufficio Lavori pubblici del Comune, diretto dall’ingegnere Antonio Provvisiero.

Dopo più di 15 anni partiranno a breve i lavori alla strada di svincolo che permetterà di bypassare il centro di Massa Lubrense ai mezzi pesanti e di chiudere piazza Vescovado in occasione di manifestazioni. Le ultime modifiche al progetto preliminare redatto dall’ingegnere Carmine Sessa sono state apportate nel 2018 con l’indicazione da parte dell’amministrazione comunale di Massa Lubrense, guidata da Lorenzo Balducelli, di modificare il bivio previsto tra l’imbocco di via Molini e l’Hotel Central Park con una grande rotatoria dove i mezzi pesanti e le autovetture potessero più agevolmente svoltare.

Poi il progetto definitivo ed esecutivo, il parere della Soprintendenza, la trattativa per la cessione bonaria dei suoli e l’appalto. Questo il commento del sindaco Lorenzo Balducelli: “Devo ringraziare il settore Lavori pubblici del Comune e l’ingegnere Antonio Provvisiero che lo dirige. Ci eravamo augurati di aggiudicare l’appalto entro gennaio ed invece i tempi sono stati anticipati. Dopo l’iter burocratico necessario alla consegna del cantiere i lavori partiranno a breve.

Quella che era considerata da tutti una eterna incompiuta – continua Balducelli – vedrà la luce prossimamente. Siamo partiti da un progetto preliminare, abbiamo acquisito uno dei suoli, siamo riusciti a finanziare l’opera con i residui di mutui sui quali pagavamo gli interessi e non con nuovi mutui, abbiamo avuto la cessione bonaria degli ultimi due terreni con grande senso di responsabilità e grande generosità da pare di Amedeo Gargiulo e della famiglia Vespoli, abbiamo acquisito il parere positivo della Soprintendenza ed oggi siamo arrivati alla aggiudicazione della gara di appalto.

Credo che la realizzazione della bretella di svincolo sia particolarmente importante per il nostro territorio perché permetterà di presentare grandi eventi culturali e turistici in una cornice ambientale e paesaggistica di eccezione come piazza Vescovado. Massa Lubrense meritava da tempo quest’opera – conclude il sindaco – e siamo felici che presto i lavori partiranno”.