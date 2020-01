Massa Lubrense/Cardito. La sorellina di Giuseppe disegna il padre come un lupo

La scena terrificante dell’assassinio di Giuseppe originario di Massa Lubrense, al quale ha assistito la sua sorellina, è stata illustrata dalla piccola con delle scene che fanno rabbrividire.

Noemi, così si chiama la bimba, ha rappresentato lei e Giuseppe come dei gatti, mentre Tony Badre sarebbe il lupo cattivo e feroce che li ha aggrediti. È questo, secondo quanto riportato da Il Mattino, il disegno fatto dalla piccola al momento ospitata in una casa famiglia.

La tragedia che ha scosso le cronache del paese, ricordiamo, è accaduta a Cardito (località in provincia di Napoli) quasi un anno fa. Una vicenda per la quale dallo scorso 30 settembre è in corso il processo.

Imputata, oltre a Badre, la madre dei bambini Valentina Casa. Il procedimento è in corso presso la Terza Corte d’Assise del Tribunale di Napoli, presieduta da Lucia La Posta, giudice a latere Giuseppe Sassone.

Una vicenda della quale è rimasto un disegno. Un disegno fatto dalle mani di una bambina che ha vissuto un trauma che probabilmente non dimenticherà mai.

