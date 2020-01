Massa Lubrense. Balducelli si ricandida a sindaco: “A maggio ci sottoporremo al giudizio degli elettori”

Con un lungo applauso l’assemblea dei soci del Comitato Patto con la Città ha dato il via libera alla ricandidatura a sindaco di Lorenzo Balducelli. La serata, che ha visto la partecipazione di oltre cento soci, nonostante le feste natalizie, e di assessori e consiglieri, si è svolta presso il salone del complesso turistico Villa Lubrense. Ad introdurre la convention di Patto con la Città una articolata relazione sulle attività dell’amministrazione comunale dal giugno del 2015.

Con un lungo intervento di un’ora e 15 minuti, Lorenzo Balducelli ha ripercorso le tappe di questi quattro anni e mezzo da sindaco, relazionando sulle attività della sua amministrazione. Alla fine dell’intervento un lungo applauso ha sancito per acclamazione la ricandidatura a sindaco alle elezioni amministrative di maggio-giugno 2020.

Questo il commento a caldo del sindaco Lorenzo Balducelli dopo la riunione di Patto con la Città: “Quando qualche mese fa, assessori e consiglieri di maggioranza hanno firmato un documento con il quale mi veniva chiesto di presentare la mia ricandidatura a sindaco ho detto che ero lusingato della loro volontà, ma che ogni mia decisione era subordinata a quanto avesse deciso l’assemblea dei soci del comitato Patto con la Città. Un atto dovuto e doveroso ad un gruppo di donne e di uomini che ci hanno sostenuto ed incoraggiato durante il periodo in cui eravamo in minoranza e che sono stati determinanti per il risultato elettorale del 2015.

Il calore degli amici del comitato ha sciolto ogni mia riserva ed è per questo che proporrò la mia ricandidatura a sindaco alle elezioni di maggio-giungno 2020. Il prossimo appuntamento sarà un incontro con i cittadini per un bilancio delle attività messe in cantiere da questa amministrazione, dove daremo conto del nostro operato in questi quattro anni e mezzo. Illustreremo il lavoro fatto – conclude il sindaco Lorenzo Balducelli – e ci sottoporremo al giudizio degli elettori che tra maggio e giugno decideranno sul futuro politico di Massa Lubrense per i prossimi cinque anni”.