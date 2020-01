Massa Lubrense: attenzione alla strada ghiacciata a Sant’Agata

Massa Lubrense/Sant’Agata. I nostri lettori ci segnalano il solito tratto di strada ghiacciato che mette a serio rischio l’incolumità dei guidatori.

La zona interessata riguarda Sant’Agata sui Due Golfi dove già recentemente era stata diramata l’allerta per i passanti, fino all’Hotel Villa Prestigi.

Invitiamo i guidatori a prestare la massima attenzione e guidare con prudenza in questi giorni in cui il freddo glaciale e l’umidità riducono al minimo l’aderenza sull’asfalto, non solo a Sant’Agata.