Massa Lubrense. Arrivano nuovi erogatori dell’acqua per gli alunni e scuole plastic free

Per rendere plastic free le scuole di Massa Lubrense arrivano le “casette dell’acqua” all’interno delle scuole. 10 nuovi erogatori di acqua depurata e microfiltrata saranno a disposizione degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, all’interno dei plessi don Milani, Bozzaotra, Pulcarelli, Cesaro, Torca, Monticchio e Pastena degli istituti comprensivi Bozzaotra e Pulcarelli di Massa Lubrense. L’iniziativa è stata voluta dall’assessore all’ambiente Sonia Bernardo ed dal consigliere delegato alla scuola Maria Cacace per rendere effettivamente plastic free le scuole di Massa Lubrense. Il servizio di noleggio e manutenzione dei filtri degli erogatori è stato affidato alla Encon la stessa azienda che gestisce le casette dell’acqua sul territorio. I costi del servizio sono a carico del Comune e l’erogazione dell’acqua sarà gratuita e senza alcuna gettoniera.

Questo il commento dell’assessore all’ambiente Sonia Bernardo: “In questi ultimi anni si registra un preoccupante aumento della produzione di rifiuti. La Comunità Europea produce ogni anno circa 2 000 milioni di tonnellate di rifiuti. Occorre fermare e capovolgere questa tendenza se non vogliamo essere sommersi dalla spazzatura. In qualsiasi piano di gestione dei rifiuti la prevenzione e la riduzione al minimo dovrebbero pertanto avere la priorità assoluta : dopo tutto, ciò che non è prodotto non deve essere smaltito. In questa ottica va considerato la dotazione ai plessi scolastici del nostro Comune degli erogatori d’acqua. Non ha senso sostituire il monouso con un’altro anche se di materiale diverso. Per essere al passo con l’Europa e le sue direttive, occorre impegnarci a ridurre il ricorso ad esso”.

Soddisfatta Maria Cacace, consigliere delegato alla pubblica istruzione: “Finalmente i bambini di Massa Lubrense potranno attingere acqua direttamente dai beverini che la ditta Encon ha provveduto ad installare nelle nostre scuole. Nel febbraio del 2017, anno in cui sono state inaugurate le 3 ‘’ Case dell’acqua’’ presenti in tre punti nevralgici del territorio e che hanno avuto un ottimo riscontro da parte dell’utenza, ho impartito nell’ambito del documento unico di programmazione, l’indirizzo di prevedere l’installazione in tutti i plessi delle scuole di Massa Lubrense di erogatori d’acqua trattata e sanificata. Tale iniziativa si coniuga con l’idea che le scuole vanno dotate di strumenti finalizzati ad offrire un contributo concreto nell’ ambito di temi importanti che riguardano più in generale l’ ottimizzazione e l’ uso consapevole delle risorse. Colgo l’occasione per ringraziare la GORI che entro il mese di febbraio, omaggerà tutti gli alunni che frequentano le scuole primarie del nostro comune di una borraccina ecosostenibile”.