Maltempo, il Comune di Vietri sul Mare dichiara stato di calamità naturale

Il Comune di Vietri sul Mare ha deciso di dichiarare stato di calamità naturale. E’ stata pubblicata, infatti, pochi minuti fa una ordinanza che ne spiega i motivi. Ovviamente, come sappiamo, il tutto è legato al maltempo che si è abbattuto con violenza tra il 20 e il 22 dicembre.

Una vera e propria alluvione che in poche ore ha causato l’innesco di frane e colate detritiche e fango,

allagamenti e danneggiamenti delle infrastrutture viarie e di intere porzioni degli agglomerati urbani e rurali;

Una situazione di emergenza che ha comportato la necessità della chiusura di tutte le scuole presenti nel territorio comunale, nonché la chiusura degli impianti sportivi. Ma non solo. Tra i vari provvedimenti, si è dovuto assicurare la chiusura di numerose vie pubbliche, Statale 18 per Cava dei Tirreni, SP 163 per la Costiera Amalfitana, strade vicinali e ad uso privato con notevoli disaggi per la viabilità locale e non, ingenerando una progressiva situazione di isolamento di alcune zone.

Come si legge, “sul territorio si è adoperati con tutti i mezzi e le strutture disponibili e con l’ausilio di mezzi privati, oltre che all’ausilio del Gruppo comunale di Protezione Civile a transennare e mettere in sicurezza le strade;

Che nonostante ciò la situazione, seppur sotto controllo e monitoraggio

costante , ha visto e sta vivendo momenti di particolare criticità, dovuta

soprattutto di criticità che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e la

regolare viabilità attraversante il territorio e collegante la Costiera Amalfitana,

la città di Cava dei Tirreni e l’agro nocerino — sarnese, le sei frazioni dell’intero

territorio comunale;

Diverse le frane e smottamenti che si sono verificati su:

a) SS 18 tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni, con colate di fango all’altezza di Molina di Vietri sul Mare, (luogo storico dell’alluvione del 1954);

b) Sulla SS18 tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni, le verifiche hanno evidenziato nuclei diversi di distacco lungo tutto l’asse a monte, mentre l’asse a valle, degradante verso il Torrente “Cavaiola”, presenta elevato rischio di colate per la presenza di vegetazione arborea boschiva strapiombante nel corso del torrente molto stretto con rischio di occlusione;

c) SS 163 per la Costiera Amalfitana, al Km.0,3, lungo il rettilineo tra il ponte del Fiume Bonea ed il bivio Raito-Costiera Amalfitana, è aumentato Il rischio di dissesto delle pendici, le suddette pendici lungo il versante Nord durante l’alluvione del 1954 furono completamente dilavate ed i materiali precipitati ostruirono il deflusso delle acque e l’ondata di fango ed acqua irruppe su Marina di Vietri sul Mare determinando morte e distruzione;

d) SS 163 per la Costiera Amalfitana, al Km.1, smottamenti e piccole frane, ricomposte. Le pareti hanno bisogno di protezione;

e) SS 163 per la Costiera Amalfitana loc. Marina d’Albori, frana di notevole entità a monte di una villa, i cui materiali sono stati rimossi e l’area è stata transennata;

f) SP 175 per Raito – Albori — Benincasa – Dragonea smottamenti e frane di piccola entità, i cui materiali sono stati rimossi e l’area è stata transennata;

9) SP 175 bivio Raito — complesso monumentale di Villa Guariglia — è stato evidenziato un elevato pericolo per il cedimento e lo scivolamento verso valle di un’area di circa 5.000mq. dovuta alla presenza di diversi pini di età oltre i 70/80 anni (molti secchi), alloggiati con le radici su una coltre di materiali piroclastici di spessore tra i 7/0 cm. ed 120cm. e strapiombanti sulla strada provinciale. Uno dei pini, per fortuna a monte dell’area si è abbattuto spontaneamente rimanendo trasversalmente poggiato sul declivo;

N) A monte della SS 18 all’altezza della Madonna degli Angeli, è stata fatta sgomberare una famiglia per la grossa frana che si è sviluppata.

Per questi motivi, è stato rilevato che la situazione in essere richiede l’immediato urgente e tempestivo ricorso a mezzi straordinari atti a fronteggiare la situazione di emergenza in atto e a ripristinare il prima possibile la funzionalità delle strutture pubbliche sopra descritte nonché delle relative vie di comunicazione al fine di consentire la gestione delle situazioni di disagio e pericolo, assicurando la ripresa della

normalità.

E quindi il Comune di Vietri ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale sull’intero territorio, Ordinando:

1. Al competente U.T.C. ed ai VV.UU di provvedere ad intervenire per attivare tutte le misure di sicurezza sull’intero territorio comunale;

2. AI competente U.T.C. ed ai VV.UU di provvedere ed intervenire per mettere in sicurezza le sedi stradali, per segnalare e programmare la ripulitura di caditoie, canali naturali e verificare la funzionalità di tutti | servizi e Impianti delle scuole ed edifici pubblici;

3. Utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge, per attuare le misure di somma urgenza, con l’ausilio del personale interno oltre che di imprese opportunamente attrezzate;

4. Dare mandato all’Ufficio Finanziario Comunale per attuare tutti gli adempimenti conseguenti e conseguenziali ai sensi degli art 182 e 183 del T.U.E.L

5. Notificare a: Prefettura di Salerno; Regione Campania; Provincia di Salerno.