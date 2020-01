Maiori / Tramonti e Valico di Chiunzi. La provinciale alternativa alla S.S. 163 a pezzi, la denuncia di Ruberto e Celano consiglieri della provincia di Salerno che Positanonews riprende.

Al Sig. Presidente della Provincia

ing. Michele Strianese

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ED ORALE

I sottoscritto Consiglieri provinciali, Giuseppe Ruberto e Roberto Celano,

Premesso che

– ormai da tempo la SS 163 della Costiera Amalfitana è chiusa al transito con enormi disagi per residenti e turisti;

– l’unica strada “percorribile” per raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana e’ la S.P.2 denominata “Valico di Chiunzi” che collega Angri a Maiori, che solo grazie al senso di responsabilità del primo cittadino del comune di Corbara risulta percorribile, seppur solo a senso alternato, in virtù di una interruzione determinata da frane;

– la suddetta strada (S.P. 2) è completamente dissestata, presentando evidenti buche pericolose per l’incolumità di chi la percorre in auto e che stanno arrecando danni a numerosi veicoli in transito, i cui proprietari certamente riterranno di rivalersi sull’ente Provincia;

– anche i lavori di ripristino del manto stradale susseguente alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione sono stati compiuti in maniera assolutamente superficiale dalla ditta appaltatrice;

– basterebbero poche migliaia di euro, almeno per rattoppare il manto stradale, per alleviare il disagio di chi ha necessità di raggiungere i comuni della Divina costa e per evitare danni ingenti a carico della provincia per la prevedibile richiesta di risarcimento da parte di automobilisti per i guasti subiti dagli autoveicoli;

TANTO PREMESSO

chiedono per sapere

– se non sia il caso di verificare l’efficienza dei lavori di ripristino del manto stradale nelle aree interessate ai lavori del depuratore da parte della ditta appaltatrice;

– se non si intenda nell’immediato e con procedura di somma urgenza riempire le buche presenti sul manto stradale del “Valico di Chiunzi”, per evitare danni alle auto e pericoli per chi è costretto a percorrere la SP2

Salerno, 07 gennaio 2020

I Consiglieri provinciali

Giuseppe Ruberto – Roberto Celano