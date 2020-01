Maiori e Positano. Lutto per Gabriella Esposito

Maiori, Costiera amalfitana. Una notizia che ci ha lasciato senza parole . Un lutto che ci rattrista sopratutto per la sua giovane età, ci lascia Gabriella Esposito. Donna buona e cortese, sempre sorridente. Un dolore per il marito Gennaro Chierchia, stimato sottoufficiale in pensione della Guardia di Finanza della Costa d’ Amalfi, di stanza a Positano, ed i figli Vincenzo ed Irma col fratello Francesco, la sorella Anna Marina ed i parenti tutti. Domani sei gennaio i funerali alla Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori