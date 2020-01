Maiori in lutto per la perdita di Rosa Apicella: oggi i funerali

Maiori piange la scomparsa della cara Rosa Apicella, vedova Amato. I figli Francesco, Erasmo e Silvio, le nuore, il fratello, la sorella i nipoti ed i parenti tutti, danno questo triste annuncio del suo abbandono della vita terrena.

I funerali per l’ultimo saluto alla cara Rosa, si terranno oggi, 9 gennaio alle ore 15:00 circa, con partenza dalla sua dimora, in vista della Collegiata di S. Maria a Mare per la cerimonia prima della cremazione

La redazione di Positanonews è vicina alle famiglie Amato e Apicella in questo momento difficile.