Maiori, lavori a Capo d’Orso: qualcuno non è convinto. “Tanta superficialità. Deve prima scappare il morto?”

Gli importanti lavori a Maiori, zona Capo d’orso, in seguito alla frana dello scorso 13 dicembre, si sono conclusi. La notizia positiva che ha visto la riapertura del tratto di statale amalfitana che era stato chiuso è stata da noi anticipata.

Ma c’è qualcuno che non è convinto che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte e nutre seri dubbi circa l’efficienza degli stessi.

“Ieri sera, lessi più di una volta il post dell’Amico SALVATORE PROTO e lo commentai anche, riguardo i toni trionfalistici di alcuni media, per la riapertura della SS163. Ebbene, questa mattina, visto il tempo atmosferico molto clemente, con la mia moto da Amalfi sono andato fino a Capo d’orso per constatare di persona, i mega lavori eseguiti in tempi “a dir poco biblici“ per il 2020!

Secondo la mia esperienza e secondo il mio modo di vedere e di pensare c’è stata molta inefficienza, incapacità e superficialità! Sono curioso di sapere cosa hanno relazionato, prescritto e suggerito i grandi soloni regionali e nazionali, che si sono avvicendati in questi giorni lungo la SS163! Qui di seguito pubblicherò alcune foto, che ho fatto questa mattina, in alcuni punti interessati dalle frane e dalle chiusure e poi giudicherete e commenterete”.

Foto e commento di Matteo Salerno.