Maiori . La scuola all’epoca della frana, le teleconferenze per una Costa d’ Amalfi isolata finiscono su Repubblica . Un servizio oggi sulle pagine della cronaca della Campania a Napoli . La strada è interrotta e la dirigente decide di fare il collegio docenti via web, in videoconferenza. E’ accaduto in costiera amalfitana, all’istituto comprensivo ‘R. Rossellini’ di Maiori e Minori (Salerno), diretto da Paola Rosapepe.

La statale Amalfitana nei giorni scorsi era bloccata ed era impossibile per alcuni docenti presenziare a un collegio. Quindi, per la prima volta, la preside ha utilizzato una piattaforma online. “Ed è stato un successo. Un’esperienza importante, che al momento ha riguardato solo alcuni insegnanti, ma che la scuola conta di poter rinnovare”. Il tutto si è potuto fare grazie a un’applicazione che consente di fare riunioni in videoconferenza.

“Ho sempre avuto l’idea che questa modalita’- ha spiegato la preside- potesse essere usata non solo nel privato ma anche a scuola. Ora in costiera c’era un problema di viabilità e noi l’abbiamo risolto così. Dopo essermi informata della legalità della seduta e dopo aver scoperto che nessuna legge lo vieta, abbiamo pensato di fare un collegio in parte in videoconferenza e in parte in presenza. Una trentina si sono collegati da casa e fisicamente ne erano presenti una cinquantina che abitano in costiera. E’ una questione di sostenibilità ambientale. E’ la scuola che è rimasta indietro, nelle aziende è normale fare delle riunioni in videoconferenza. Ho fornito i documenti prima del collegio e poi hanno approvato attraverso la piattaforma. Andremo avanti a fare le riunioni dei collegi e dei dipartimenti in questo modo di la’ del problema della statale Amalfitana”.