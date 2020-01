Maiori, incidente nella notte a Ponteprimario: auto finisce nel muro

Incidente in piena notte a Maiori, un auto termina la propria corsa nel muro, in località Ponteprimario. Intorno alle 3.30, secondo notizie giunte alla nostra redazione, una Cinquecento bianca che scendeva lungo la provinciale, da Tramonti in direzione Maiori, è impattata vicino al muretto nei pressi della macelleria Tagliamonte, girandosi nella direzione opposta.

In seguito al sinistro, è giunta un’ambulanza in soccorso, poi la macchina è stata rimossa dal carroattrezzi, con i carabinieri che hanno compiuto i rilievi di rito. Non si conoscono le condizioni di salute del conducente, né il motivo che ha portato al violento impatto, che non ha lasciato indenne la parte anteriore dell’auto. Questo episodio mette in rilievo anche l’urgenza di sistemare i parapetti lungo la Sp2. (Si prega di citare la fonte Positanonews.it)