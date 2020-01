Maiori, Costiera amalfitana . Aggiornamenti sotto. Incredibile a Maiori. Ancora al lavoro per la rottura della condotta idrica, la città della Costa d’ Amalfi senza acqua . L’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone informa ufficialmente [Live] Si lavora senza sosta per ripristinare

l’improvvisa rottura alla condotta idrica, nei pressi del Bar Oriente, per cui è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua sul territorio comunale. Nessuna comunicazione, invece, dal Consorzio dell’Ausino a Cava de’ Tirreni, la società delle risorse idriche che si occupa della provincia di Salerno e della Costiera amalfitana non da nessuna notizia sulla sua pagina Facebook . Sul posto per Positanonews Valeria Civale che stamattina ha dato il lancio “E’ una situazione surreale , vediamo che gli operai lavorano ma non si trova la soluzione dopo ore, la gente cerca di approvvigionarsi di acqua come può”. Non sappiamo se esiste una mappa delle condotte idriche , comunque alle 19 , momento in cui scriviamo questo ulteriore articolo, la situazione ancora è ferma e si è fatta notte.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile

AGGIORNAMENTI. Alle 20 circa E’ stato individuato il punto della perdita, adesso gli operai lavoreranno per chiudere la falla.