Maiori, frana a Capo d’Orso: ecco i nuovi orari SITA

Novità da parte della Sita. In seguito alla caduta dei massi sulla statale Amalfitana, in zona Capo d’Orso a Maiori, la quale ha generato poi la chiusura del tratto tra il km 39,350 e il km 40,050, l’azienda ha comunicato pochi minuti fa i nuovi orari per i servizi feriali e scolastici sulle autolinee Amalfi-Maiori-Salerno e Amalfi-Napoli.

I collegamenti da Amalfi per Salerno, saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Amalfi alle ore: 05.15; 06.15; 06.30; 07.00; 08.00; 09.00; 10:00; 12:00; 13.15; 14.15; 15:30; 17:00; 19.00; 21.00.

I collegamenti da Salerno per Amalfi, saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Salerno alle ore: 05.30; 07.15; 08.30; 09.00; 10.00; 12.00; 13.00; 13.15; 14.30; 15.30; 16.30; 18.30; 19.00; 21.30.

Inoltre saranno effettuati gli ulteriori collegamenti tra Amalfi-Minori-Maiori:

• Partenze da Amalfi alle ore: 09.00; 12.30; 14.15; 15.00; 18.30.

Inoltre saranno effettuati gli ulteriori collegamenti tra Maiori-Minori-Amalfi:

• Partenze da Maiori alle ore: 05.20; 06.00; 11.20; 13.10; 15.20.

I collegamenti tra Amalfi e l’Università di Salerno saranno garantiti con i seguenti orari:

• Partenze da Amalfi per Salerno (via Tramonti) alle ore 06:30 e 15:30 con proseguimento e arrivo a Fisciano alle ore 08:30 e 17:25.

• Partenze da Fisciano per Salerno e Amalfi (via Tramonti) alle ore 12:35 e 18:35 con arrivo ad Amalfi alle ore 14:35 e 20:30.

I collegamenti feriali tra Napoli e Amalfi saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Napoli alle ore: 09.00; 14.30.

I collegamenti feriali tra Amalfi e Napoli saranno garantiti via Tramonti (Campinola) con i seguenti orari:

• Partenze da Amalfi alle ore 05.45; 06.20.

I collegamenti tra Salerno-Cetara-Erchie saranno garantiti con i seguenti orari:

• Partenze da Salerno alle ore: 07.15; 08.00; 10.30; 13.00; 14.15; 16.15; 18.30: 20.30.

I collegamenti tra Erchie-Cetara-Salerno saranno garantiti con i seguenti orari:

• Partenze da Erchie alle ore: 07:30 (parte da Cetara); 07:55; 08.40; 11.15; 13.40; 14.55; 16.40; 19.10; 21.10.

Si specifica che le corse soprindicate relative alle tratte Amalfi-Salerno e Amalfi-Napoli effettueranno, eccezionalmente, nel comune di Tramonti le fermate Bivio Polvica e Chiunzi, e nel comune di Corbara la fermata in piazza A.Diaz.

Quanto descritto sarà attuato fino a diverse disposizioni dell’Anas.