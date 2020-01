Maiori esclusa da Linea Verde e dallo sviluppo turistico il post di Gioacchino De Martino fa discutere

Maiori, Costiera amalfitana. Ecco il post di Gioacchino De Martino responsabile WWF della Costa d’Amalfi “Dopo aver visto Linea Verde Rai 1 di oggi 5 gennaio 2020, trasmissione nella quale sono apparse immagini, personaggi e storie di Amalfi, Minori, Cetara, Tramonti e Positano, mi interrogo sulla capacità di noi Maioresi di promuovere in modo adeguato i pregi del nostro territorio. Eppure, a parte che siamo il comune più popoloso della Costa dopo Vietri sul Mare, le nostre bellezze paesaggistiche ( non dimentichiamo che il celebrato panorama di Ravello non è altro che Maiori- e qui un vero paradosso: se guardiamo Capri da Punta Campanella diciamo com’è bella Capri, se guardiamo Maiori da Ravello diciamo com’è bella Ravello!), i nostri monumenti ( uno per tutti Santa Olearia), le nostre radicate e tuttora vissute tradizioni di cultura popolare e anche gastronomiche ( l ‘antico dolce della melanzana alla cioccolata è parte integrante della tavola dei Maioresi nei giorni di festa), la ricchezza naturalistica di siti come Capodorso ( ancora oggi una della aree più selvagge della Costa d’Amalfi) meriterebbero ben altra attenzione soprattutto da parte nostra. Un’ultima considerazione gran parte dei limoni, dei quali abbiano visto varie immagini, prodotti in Costiera proviene da Maiori, essendo da tempo il nostro territorio quello con la più ampia superficie dedicata e con la maggiore produzione.

Insomma diamoci da fare!” A questo post tante riflessioni, dallo scempio edilizio degli anni Sessanta, alla mancanza della politica, fra cui anche chi come Peter Hoogstaden in tempi non sospetti ha parlato di turismo escursionistico, ad Agerola è stato ascolta, qui troppi sordi