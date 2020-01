Maiori. Avvisi di pagamento su accertamenti IMU/TASI 2014

In relazione agli avvisi di pagamento ricevuti in Gennaio 2020 su Accertamenti IMU/TASI 2014 e Ruolo Acquedotto, si fa presente che gli stessi sono relativi ad Omesso o Parziale liquidazione dell’imposta dell’anno 2014: pertanto occorre saldarle secondo le tempistiche stabilite nelle comunicazioni ricevute.

Di seguito alcuni chiarimenti:

-Riguardo alle notifiche e tracciabilità spedizione, ai sensi dell’art. 1 c. 161 del D.Lgs 296/2006, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

[…] Si potrà ritenere avvenuta nei termini quella notificazione supportata dalla prova (legale) che documenti che il momento di consegna del plico postale sia avvenuto entro il 31 dicembre, anche se la notifica nei confronti del contribuente si sia, invece, pienamente perfezionata in un momento successivo.

Nel caso in oggetto, la distinta con la quale la società integrata al Comune di Maiori ha consegnato alle Poste i vari documenti è datata 30/12/2019, pertanto rientrante entro i termini del 31/12/2019 previsti da legge citata.

– I ritardi nella consegna di tali avvisi, sono da attribuirsi alla poca efficienza della società fornitrice del Comune di Maiori, incaricata delle stampa e imbustamento notifiche, verso cui sono in atto procedimenti di verifica, e non sono imputabili agli uffici interni.

Questi ultimi, invece, sono disponibili per chiarimenti e supporto nei giorni lunedi/venerdi mattina e giovedì pomeriggio.

Inoltre è possibile richiedere informazioni e dettagli a riguardo attraverso email/pec o sul sito ufficiale nella sezione Pronto Comune.

Si invitano pertanto i cittadini a usare tali canali per tutte le delucidazioni di dettaglio e documentali.