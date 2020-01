Di Maio lascia la guida del M5S. Alle 17 l’ufficializzazione

Dopo poco più di un’ora, intorno alle 11.45, l’incontro tra Luigi Di Maio ed i ministri, a Palazzo Chigi si è concluso. Era stato solo annunciato negli scorsi giorni, poi smentito, ma adesso ne arriva l’ufficialità: il leader politico del Movimento 5 Stelle lascia la guida dei pentastellati. «Lascio, le mie dimissioni da capo politico M5S sono irrevocabili», avrebbe detto. Ha inoltre scritto su Facebook: «Alle 17 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi… Vi aspetto. A più tardi. Forza!»

Nel corso della riunione, alla quale non ha preso parte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lo hanno tutti ringraziato per il lavoro svolto fino ad oggi.

Ma il presente ed il futuro del Movimento 5 Stelle appare complesso. Cosa succederà adesso all’interno del Movimento? I prossimi giorni segneranno, quindi, un momento importante quale sarà la strada da intraprendere, soprattutto a causa della crisi interna ed al passaggio di due ulteriori deputati, Michele Nitti e Nadia Aprile, al Misto, che sale così a quota 14, sempre più vicini al numero necessario per formare un nuovo gruppo. In totale in questa legislatura sono 31 i parlamentari eletti con il M5s e passati ad altri gruppi, per scelta personale o perché espulsi.