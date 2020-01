Lutto per Umberto Tozzi. Trovata senza vita l’ex moglie

Serafina Scialò, ex moglie di Umberto Tozzi, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. L’allarme è partito dai colleghi, poiché la donna non andava al lavoro, all’Educandato Uccellis di Udine, addirittura da prima delle vacanze di Natale. A quel punto, come riportato da Il Messaggero Veneto, le forze dell’ordine, il Nucleo operativo e radiomobile di Udine ed i vigili del fuoco, sono andate a controllare presso l’abitazione della donna, ma l’hanno trovata senza vita. Il ritrovamento è avvenuto venerdì 17 gennaio. Ancora da accertare le cause della morte.