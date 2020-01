“Lupin III: La lapide di Daisuke Jigen”: l’episodio ambientato in Costiera Amalfitana

L’episodio andato in onda ieri sera su Italia 2, intitolato “Lupin III: La lapide di Daisuke Jigen” è in parte ambientato in Costiera Amalfitana. Precisamente, appare una splendida veduta di Amalfi, con la darsena, la spiaggia e la torre normanna, e, tra gli scorci, anche una strada a picco sul mare che ricorda la galleria soprastante il Fiordo di Furore.

Nell’episodio in questione, i protagonisti riescono a rubare il tesoro di Little Comet, ma, durante la fuga, il cecchino Yael Okuzaki, lo stesso che aveva assassinato la cantante Queen Malta, prende di mira Jigen. Il sicario era noto per la pratica di allestire la lapide delle sue vittime prima di eliminarle. Recandosi al cimitero, infatti, Lupin vede una tomba col nome del compagno Jigen.