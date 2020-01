Luca Giordano. Le triomphe de la peinture napolitaine

1. Luca Giordano (1634-1705)

Saint Michel archange chassant les anges rebelles, 1657 (détail)

Huile sur toile – 375 x 280 cm

Naples, chiesa dell’Ascensione a Chiaia

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

2. Luca Giordano (1634-1705)

La sainte Famille et les symboles de la Passion, 1670 (détail)

Huile sur toile – 430 x 270 cm

Naples, Museo di Capodimonte

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

Accompagnée d’une excellente muséographie, comme c’est l’habitude dans ces lieux, l’exposition est un véritable enchantement pour les amoureux de l’art baroque. Beaucoup de tableaux proviennent d’églises et c’est l’occasion de les voir mieux que dans la pénombre, d’autres en assez grand nombre du Museo di Capodimonte, mais les prêts ont pu être obtenus de tous les pays, et de collections particulières, avec un choix particulièrement judicieux. Il faut dire que la matière ne manquait pas. Capable de peindre en quelques jours un décor entier, Giordano défie l’historien de l’art tant son œuvre est prolifique, même si son style, pourtant changeant, est presque toujours reconnaissable.

Parmi tous ces éloges mérités, on se permettra tout de même quelques critiques, qui concernent à la fois l’ordre dans lequel les œuvres sont présentées, et le catalogue. Si ce dernier est doté de notices, ce qui est un plus indéniable malgré l’absence, en revanche, d’historiques et de bibliographies, la question de l’atelier n’est à peu près jamais abordée. Que Giordano peigne rapidement, c’est un fait acquis. Mais dans quelle mesure se faisait-il ou non aider par un atelier, comment celui-ci travaillait-il ? On n’en saura rien à la lecture du catalogue, même si Giordano y est à plusieurs reprises comparé à Rubens.

3. Luca Giordano (1634-1705)

Philosophe tenant un livre et un rouleau de papier, 1659-1660

Huile sur toile – 128 x 103 cm

Paris, Musée du Louvre

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

4. Luca Giordano (1634-1705)

Saint Michel archange chassant les anges rebelles, 1657

Huile sur toile – 375 x 280 cm

Naples, chiesa dell’Ascensione a Chiaia

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

Le parcours lui-même, suivi fidèlement par le catalogue, brouille grandement la question de l’évolution de sa peinture. Un observateur trop rapide pourrait penser que la jeunesse du peintre est marquée par l’influence prégnante de Ribera, puis que se développe un baroque proprement napolitain avant que l’influence de Pierre de Cortone, tellement évidente dans beaucoup de décors peints à Florence puis en Espagne, ne devienne prépondérante. En réalité, si l’on compare les dates des peintures, son évolution n’a rien de linéaire. Dans les mêmes années où il peint certains de ses philosophes (ill. 3) ou Le Bon Samaritain, il réalise Saint Nicolas en gloire ou La Sainte Famille avec les instruments de la Passion, soit des tableaux qui n’ont pas grand chose à voir. Son Saint Michel (ill. 4) est daté de 1657 tandis que, même tardivement, il peindra encore des œuvres profondément marquées par le réalisme de Ribera.

Si la juxtaposition de deux Martyre de saint Pierre (ill. 5 et 6), de compositions proches mais de styles très différents, exécutés à plus de trente ans de distance, est passionnante, le catalogue n’en tire pas de conclusions claires, sinon qu’il réinterpréta Ribera jusque tard dans le siècle. La seconde toile, datant de 1692, la première année de son séjour de dix ans en Espagne, est à la fois marquée par le baroque de Cortone et un vénétianisme évident. Mais là encore, ces différentes influences ne sont pas réellement étudiées ni expliquées. Quelle est vraiment l’évolution du peintre, y-a-t-il une évolution d’ailleurs ou de multiples retours en arrière ? Cela est difficile de le savoir à partir de cette seule exposition.

5. Luca Giordano (1634-1705)

Martyre de saint Pierre, 1660

Huile sur toile – 173 x 222 cm

Ajaccio, Musée Fesch

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

6. Luca Giordano (1634-1705)

Martyre de saint Pierre, 1692

Huile sur toile – 198 x 259 cm

Venise, Galleria dell’Accademia

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

Une dernière critique peut s’appliquer à la question de Luca Giordano dessinateur, qui semble expédiée un peu rapidement. Cette partie de son œuvre est une redécouverte relativement récente, et il est dommage que les compliments dithyrambiques qui sont faits à l’artiste par le commissaire (« l’un des plus grands dessinateurs de son temps », ou encore, à propos d’une feuille représentant Suzanne et les vieillards, l’affirmation que celle-ci « compte parmi les chefs-d’œuvre de l’art graphique napolitain de la seconde moitié du XVIIe siècle » ne soient pas vraiment démontrés. Peu de feuilles sont exposées, et toutes ne sont pas d’une qualité exceptionnelle.

7. Luca Giordano (1634-1705)

Vierge à l’enfant avec le petit saint Jean-Baptiste, vers 1655

Huile sur toile – D. 104 cm

Madrid, Museo Nacional del Prado

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

8. Luca Giordano (1634-1705)

Autoportrait, vers 1692

Huile sur toile – 66 x 51 cm

Naples, chiesa del Pio Monte della Misericordia

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

Ces regrets ne sont rien, malgré tout, face au plaisir que l’on ressent à parcourir cette exposition, et à se laisser simplement porter par la peinture. Et l’on y apprend tout de même beaucoup de choses, comme la manière dont l’artiste aimait à pasticher les styles de nombreux peintres du passé. La Vierge à l’Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste du Prado (ill. 7) est un exemple très intéressant d’un tableau du XVIIe peint à la manière du Cinquecento. Il ne s’agit pas, néanmoins, d’une copie servile. La présence d’un double monogramme R,S et F d’un côté, U et R de l’autre, pour « Raphael Sanzio Fecit » serait le témoignage qu’il s’agissait d’un faux fait pour tromper, et dans un tel cas il est amusant de voir que la règle voulant qu’un faux porte la marque de son époque est ici vérifiée. Il est dommage que la Scène d’auberge, n° 8 du catalogue, ne soit pas présenté dans l’exposition car il donnait un autre exemple de ces pastiches de Giordano, cette fois d’œuvres nordiques. On signalera dans cette première salle la très belle série d’autoportraits (ill. 8) dont deux montrent l’artiste avec son fameux lorgnon qui est presque une signature.

9. Luca Giordano (1634-1705)

Saint Janvier intercédant pour la peste de 1656, 1660

Huile sur toile – 400 x 315 cm

Naples, Museo di Capodimonte

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

10. Luca Giordano (1634-1705)

Saint Janvier intercédant pour la peste de 1656, 1660 (détail)

Huile sur toile – 400 x 315 cm

Naples, Museo di Capodimonte

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

Le parcours n’est pas chronologique, sauf pour le début et la fin, ce qui ne contribue pas à résoudre la question de l’évolution. C’est ainsi que la deuxième salle, sans doute l’une des plus belles de l’exposition, montre de grands retables datant tous des environs de 1558-1560, alors que Giordano n’a que vingt-cinq ans. Il est déjà, à l’évidence, un des plus grands peintres baroques de son temps et certainement de Naples, ce qui est rendu plus facile par la disparition de nombre de ses confrères dans la peste de 1656 dont Massimo Stanzione et Bernardo Cavallino. Cet événement dramatique – plus de la moitié de la population napolitaine mourut – laissa trois peintres majeurs sur la scène napolitaine : Giordano, Mattia Preti et Micco Spadaro. Tous trois peignirent la peste à Naples et ils sont réunis dans une des sections de l’exposition, après que les rapports, et surtout les différences entre Preti et Giordano ont été montrés auparavant, en comparant deux Saint Sébastien, et deux Martyres de saint Pierre. Le Saint Janvier intercédant pour la cessation de la peste de 1656 (ill. 9 et 10) est assurément un des grands chefs-d’œuvre de Giordano.

11. Luca Giordano (1634-1705)

Vénus dormant avec Cupidon et Satyre, 1663

Huile sur toile – 137 x 190 cm

Naples, Museo di Capodimonte

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

Peintre religieux, Giordano est aussi l’auteur de remarquables tableaux mythologiques, souvent marqués par l’art vénitiens du XVIe siècle, dont une grande salle de l’exposition donne de nombreux exemples. Parmi ceux-ci on notera avec plaisir la présence de Vénus dormant avec Cupidon et satyre (ill. 11), œuvre remarquable de Giordano qui a défrayé il y a quelques années la chronique quand une conservatrice française proclama qu’elle n’était autre que la Dormeuse de Naples d’Ingres maquillée pour la faire ressembler à un tableau du Seicento. Une absurdité sans nom, bien entendu, car il s’agit d’un Giordano particulièrement typique, mais qui a tout de même eu les honneurs d’articles de presse au point que nous avons nous-même dû en parler à plusieurs reprises (le plus récemment dans cette brève du 12/5/15).

Dans cette même salle, on voit plusieurs œuvres proches de Pierre de Cortone dont on sait qu’il marqua fortement Giordano (ill. 12 et 13), notamment dans la galerie qu’il peignit au Palazzo Medici-Riccardi (voir notre vidéo ici).

12. Luca Giordano (1634-1705)

L’Allégorie de la Tempérance, vers 1685

Huile sur toile – 96 x 97 cm

Paris, collection particulière

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

13. Luca Giordano (1634-1705)

L’Allégorie de la Justice, vers 1685

Huile sur toile – 96 x 97 cm

Paris, collection particulière

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

14. Luca Giordano (1634-1705)

L’Assomption de la Vierge, vers 1692-1694

Huile sur toile – 134 x 95 cm

Tolède, Fundación Casa Ducal de Medinacelli, Hospital Tavera

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

De 1692 à 1702, Giordano est donc en Espagne où il fut appelé pour réaliser les fresques de l’escalier de l’Escurial. Il y réalisa une série extraordinaire de fresques : outre cet escalier, les voûtes de la basilique, puis le palais d’Aranjuez, le Casón del Buen Retiro, la sacristie de la cathédrale de Tolède, la chapelle royale de l’Alcazar et plusieurs églises de Madrid. La plupart de ces décors existent encore et constituent sans aucun doute un des sommets de l’art baroque (voir notre vidéo). Il est bien entendu difficile de les évoquer dans une exposition, sinon par des esquisses, ou par des vidéos, comme celle, immersive, du Petit Palais. De la salle consacrée à l’Espagne, nous retiendrons deux peintures : une Assomption (ill. 14) sur toile dont le fond imite une planche de bois, comme si la scène était peinte sur un panneau non préparé, et une remarquable Crucifixion (ill. 15), marquée par Tintoret qu’il put admirer lors d’un séjour à Venise en 1664-1665, et qui comporte tout ce qui fait de Giordano un peintre majeur : la liberté du pinceau, le sens de l’ombre et de la lumière, la sûreté dans la composition.

15. Luca Giordano (1634-1705)

Le Calvaire

Huile sur toile – 116,7 x 228 cm

Madrid, Fondo cultural Villar Mir

Photo : Didier Rykner Voir l´image dans sa page

L’exposition se termine, un peu abruptement, avec la reconstitution d’une chapelle des Girolamini où Giordano se fit aider par un collaborateur et élève, Nicola Malinconico. C’est à peu près la seule fois dans l’exposition où le nom d’un collaborateur est cité, sans que l’on sache, répétons-le, s’il s’agit d’un cas unique, ou d’une pratique habituelle. Mais ne revenons pas sur les réserves que nous indiquions au début de cet article pour ne se concentrer que sur l’essentiel : il s’agit d’une exposition à voir absolument.