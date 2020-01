Lotteria Italia tutti i premi. A Torino 5 milioni di euro, premi di consolazione 100 mila euro a Napoli e Salerno ’Epifania tutte le feste si porta via: e con le feste si chiude anche l’attesissima Lotteria Italia, collegata alla trasmissione tv della Rai I soliti ignoti. In diretta vengono svelati i 5 biglietti vincenti dei premi di prima categoria, abbinati a 5 personaggi famosi che si sfidano e determinano l’ordine dei premi, in base alla loro posizione in classifica. Il primo premio vale 5 milioni di euro, il secondo premio è da 2,5 milioni, il terzo vale 1,5 milioni, il quarto è di un milione e il quinto è da 500mila euro. Durante la trasmissione verranno anche comunicate le matrici dei biglietti che vinceranno i premi di seconda e terza categoria. Sono stati 6,7 milioni i biglietti venduti, con un incasso di 34 milioni di euro circa. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero, con oltre un milione trecentomila tagliandi. Seguono la Lombardia con un milione 145 mila, l’Emilia Romagna 647 mila, la Campania con 605 mila. Valle d’Aosta e Molise sono i fanalini di coda, rispettivamente con 12 mila e 30 mila biglietti.

Ecco le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi della Lotteria Italia 2019, resi noti dall’Agenzia Dogane e Monopoli: O 005538 venduto a Torino, P 463112 venduto a Gonars(UD), N 121940 venduto a Roma (distributore locale), P 370303 venduto a Erba (CO), C 127922 venduto a Lucca.

Estratti i primi cinque biglietti di Prima categoria della Lotteria Italia, non ancora abbinati ai premi. Ecco le serie, i numeri e le città dove sono stati acquistati.

O 005538 venduto a Torino; P 463112 venduto a Gonars (Udine); N 121940 venduto a Roma (distributore locale); P 370303 venduto a Erba (Como); C 127922 venduto a Lucca.

Ecco poi l’elenco dei 20 tagliandi da 100mila euro ciascuno.

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO



