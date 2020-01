L’omaggio di Caserta al campione Kobe Bryant ed alla figlia Gianna Maria, la loro immagine ricopre la pista di ghiaccio

Caserta rende omaggio a Kobe Bryant ed alla figlia Gianna Maria ricoprendo la pista di ghiaccio costruita in città in occasione delle festività natalizie con una toccante immagine del campione insieme alla figlia. Il 41enne giocatore di basket Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers, ha perso la vita domenica scorsa insieme alla figlia 13enne in un tragico incidente mentre era a bordo del suo elicottero privato, precipitato mentre stava dirigendosi alla Mamba Academy, l’accademia di basket fondata dal campione, per una mattinata di allentamenti insieme alla figlia.