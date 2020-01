L’italia decide: no all’abolizione dell’ora legale. Il 29 marzo lancette un’ora avanti

Il governo Conte ha preso la sua decisione sulla situazione del cambio tra Ora Solare e Ora Legale: ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Per cui, nel nostro Paese infatti resterà ancora in vigore il doppio orario, dicendo no alla sua abolizione. Per questo motivo, quest’anno manderemo avanti di un’ora le lancette domenica 29 marzo e da quel giorno le giornate appariranno più lunghe fino ad ottobre.